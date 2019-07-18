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Муж кассира Луизы Марат Хайруллин извинился перед зрителями Первого канала

Добавлено: 18.07.19
Просмотров: 55
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Салават
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Муж кассира Луизы Марат Хайруллин извинился перед зрителями Первого канала

Супругу 37-летней Луизы Хайруллиной из Салавата, обвиняемой в краже 25 миллионов из банка, Марату Хайруллину оспорили меру пресечения. Заседание проходило в Верховном суде Башкирии сегодня, 18 июля, сообщает сайт Newsbash.ru.

В зале суда журналистам не позволили использовать фото-, видеоаппаратуру, ссылаясь на отсутствие письменного ходатайства. Меру пресечения — домашний арест — ему оставили без изменений. В то же время жена Марата по-прежнему остается под арестом. Во время общения с журналистами уже после оглашения решения Марат нарушил молчание и зачитал свою речь по бумаге. 

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— Хочу извиниться перед зрителями Первого канала, а также перед людьми, которые видели эту передачу. На эту передачу я приехал под давлением лиц, осуществляющих защиту моей жены. Они ввели меня в заблуждение и не объяснили мне правовые последствия. Все, что я говорил, было с их слов. Никаких претензий к Первому каналу я не имею. Полную и объективную картину происходящего я дам в ближайшее время на допросах у следователей, — заявил Марат.
От других комментариев Хайруллин отказался.
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