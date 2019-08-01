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Экс-главу Нефтекамска оштрафовали на 200 тысяч рублей

Добавлено: 01.08.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Нефтекамск
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Экс-главу Нефтекамска оштрафовали на 200 тысяч рублей

​​​​В Башкирии на 200 тысяч рублей оштрафован бывший глава администрации города Нефтекамска. Он признан виновным в превышении должностных полномочий за незаконное выделение служебной квартиры, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по РБ, 61-летний чиновник в мае 2014 года вынес постановление о предоставлении служебной двухкомнатной квартиры, расположенной в городе Нефтекамске, заместителю начальника местного отдела полиции в пользование по договору служебного найма.

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В феврале 2015 года глава города Нефтекамска, превышая свои должностные полномочия, издал новое постановление о распределении указанной квартиры, тем самым вывел ее из специализированного жилищного фонда города.

После этого между местной управляющей компанией и полицейским был заключен договор социального найма на эту квартиру. При этом ни получатель квартиры, ни члены его семьи не были признаны нуждающимися и не относились к категории малоимущих граждан, в связи с чем не имели права на безвозмездное предоставление жилого помещения.

На основании заключенного с администрацией города договора о передаче квартиры в долевую собственность жилье было безвозмездно получено во владение семьей новоиспеченного пользователя.В результате противоправных действий подсудимого городской администрацией утрачено муниципальное имущество, чья рыночная стоимость составила около 1,5 млн рублей.

Подсудимый в ходе следствия и суда вину в совершенном преступлении не признал. В ходе следствия он был отстранен от занимаемой должности, а в марте 2019 года им было подано заявление о досрочном увольнении.Незаконно переданная квартира возвращена муниципалитету.

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