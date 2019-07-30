В пригороде Нефтекамска на улице обнаружили 9-иесячного ребенка
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В поселке Энергетик произошел вопиющий случай. На улице был обнаружен плачущий 9-месячный ребенок. Что подтолкнуло родителей на такой шаг - остается загадкой, сообщает сайт Newsbash.ru.
Служба опеки доставила малыша в больницу. В то же время оперативники устанавливали личности родителей ребенка.
Как оказалось, мать девятимесячного малыша находилась все это время в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам очевидцев, непутевая женщина даже не узнала собственное чадо.
— Маму нашли. Она была в таком состояние, что даже ребенка не узнавала. Долго приводили в чувство, — поделилась подробностями жительница Нефтекамска Мария.Фото: Интернет.
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