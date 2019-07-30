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В пригороде Нефтекамска на улице обнаружили 9-иесячного ребенка

Добавлено: 30.07.19
Просмотров: 88
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В пригороде Нефтекамска на улице обнаружили 9-иесячного ребенка

В поселке Энергетик произошел вопиющий случай. На улице был обнаружен плачущий 9-месячный ребенок. Что подтолкнуло родителей на такой шаг - остается загадкой, сообщает сайт Newsbash.ru.

Служба опеки доставила малыша в больницу. В то же время оперативники устанавливали личности родителей ребенка.

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В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Обстоятельства инцидента предстоит выяснить правоохранителям.

Как оказалось, мать девятимесячного малыша находилась все это время в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам очевидцев, непутевая женщина даже не узнала собственное чадо.
— Маму нашли. Она была в таком состояние, что даже ребенка не узнавала. Долго приводили в чувство, поделилась подробностями жительница Нефтекамска Мария. 
Фото: Интернет.
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