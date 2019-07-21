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ДТП под Нефтекамском: пьяный водитель сбил женщину с коляской

Добавлено: 21.07.19
Просмотров: 82
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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ДТП под Нефтекамском: пьяный водитель сбил женщину с коляской

Водитель сбил женщину, которая шла в компании двух знакомых и толкала перед собой коляску. ДТП произошло накануне, 20 июля, на сельской дороге вдоль водохранилища на территории садов в Карманово под Нефтекамском, сообщает сайт Newsbash.ru.

Видео разместили в одном из пабликов в соцсети.

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— Водитель был пьяным, женщина 1968 года рождения госпитализирована, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.
Информации о состоянии ребенка нет. По словам очевидцев, женщина успела в последний момент убрать коляску из-под колес автомобиля. А вот водитель удержать машину на проезжей части не смог и улетел в кювет, где автомобиль приземлился на крышу у самой кромки воды.

Женщину 1968 года рождения госпитализировали с травмами.
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