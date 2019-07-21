ДТП под Нефтекамском: пьяный водитель сбил женщину с коляской

Водитель сбил женщину, которая шла в компании двух знакомых и толкала перед собой коляску. ДТП произошло накануне, 20 июля, на сельской дороге вдоль водохранилища на территории садов в Карманово под Нефтекамском, сообщает сайт Newsbash.ru.





Видео разместили в одном из пабликов в соцсети.

— Водитель был пьяным, женщина 1968 года рождения госпитализирована, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.





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Информации о состоянии ребенка нет. По словам очевидцев, женщина успела в последний момент убрать коляску из-под колес автомобиля. А вот водитель удержать машину на проезжей части не смог и улетел в кювет, где автомобиль приземлился на крышу у самой кромки воды.Женщину 1968 года рождения госпитализировали с травмами.