Пьяная мать ударила ножом ребенка в Башкирии: что известно о ЧП в Приютово - видео

11:09, 10 окт 2023

В Башкирии в населенном пункте Приютово произошел шокирующий инцидент - мать в состоянии алкогольного опьянения нанесла ножевое ранение собственному полуторагодовалому ребенку.

Как стало известно, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции 8 октября. На место немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы. По данным источников, 22-летняя мать находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и ударила ножом ребенка, который якобы мешал ей выпивать.

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили эту информацию. Пресс-служба МВД республики сообщила, что подозреваемая действительно находилась в нетрезвом состоянии. Материалы дела переданы в региональный Следственный комитет для дальнейшего расследования.

По предварительной информации, в тот день от неё ушёл отец ребёнка, Виктор, — 22-летняя Аида поругалась с ним и разбила стакан об голову мужчины. Всё это слышал их маленький ребёнок. После захотела порезать себя, тогда малыш закричал, и мать накинулась на него с ножом.

Малыша сразу госпитализировали в уфимскую РДКБ. По информации Минздрава РБ, у ребенка диагностированы сотрясение мозга и открытая рана живота, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, мать ребенка часто злоупотребляет алкоголем. Об отце малыша пока ничего не известно. Следственное управление СКР по Башкирии ведет расследование произошедшего и не комментирует детали дела.

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Автор: Семен Подгорный

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