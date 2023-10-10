Сбегала из дома и мучила сына: история мамы из Башкирии, пырнувшей ножом собственного ребенка

19:27, 10 окт 2023

Трагические события развернулись накануне в башкирском поселке Приютово, где 22-летняя мать в припадке ярости нанесла ножевое ранение собственному полуторагодовалому сыну.

Все произошло вечером 7 октября в одной из многоквартирных пятиэтажек на улице Свердлова. Молодая мама Алиса вместе со своим сожителем распивала спиртные напитки, в то время как их маленький сын находился в детской кроватке. Между парой вспыхнула ссора на почве ревности, быстро переросшая в драку. Как стало известно из опубликованного в соцсетях видео, досталось именно мужчине - Алиса ударила его стеклянным стаканом по голове.

Однако остановить разъяренную девушку удалось лишь рвотным позывам. Пока она приходила в себя, мужчина выбежал на улицу. Таким образом, Алиса осталась в квартире наедине с ребенком. Уход сожителя только еще больше возмутил ее.

По показаниям самой девушки, данным впоследствии правоохранителям, она изначально хотела причинить вред себе. Однако, схватив нож и услышав плач сына, в гневе нанесла удар в живот малышу. Лишь после этого она осознала содеянное и выбежала на улицу с просьбой вызвать скорую помощь.

Мальчика нашли едва живым. С тяжелейшим ножевым ранением в брюшную полость он был доставлен вертолетом в Республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи борются за его жизнь, состояние оценивается как крайне тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего». Алиса арестована до выяснения всех обстоятельств. Кроме того, на теле ребенка обнаружены многочисленные гематомы и сотрясение мозга, что указывает на систематическое насилие и жестокое обращение.

Как выяснилось, семья уже ранее находилась на контроле органов опеки. Однако надлежащего вмешательства не последовало. Теперь надзорные органы проведут проверку на предмет ненадлежащего исполнения своих обязанностей специалистами.

Это далеко не первый конфликт Алисы с законом. В 2019 году она сбежала из дома, ее объявили в розыск. Девушка также имеет множественные долги и неоплаченные штрафы.

Трагедия потрясла жителей поселка. Как выяснилось, Алиса так и не смогла адаптироваться к роли матери. Лишив сына детства и здоровья, а возможно, и жизни, она навлекла на себя справедливый гнев и осуждение общественности. Следствие продолжается, виновной грозит длительный срок лишения свободы.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный

Фото: следком РБ