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В Уфе выписали полуторагодовалого ребенка, которому мать вспорола живот

В Уфе выписали полуторагодовалого ребенка, которому мать вспорола живот

10:12, 25 окт 2023

В начале октября жителей Башкирии потрясла шокирующая новость: в одном из районов республики молодая мать в пьяном угаре нанесла ножевые ранения своему полуторагодовалому сыну.

Как стало известно, 22-летняя Аида после очередной ссоры с 28-летним сожителем Виктором, схватила кухонный нож и трижды ударила им в живот своего малыша Артема (имя изменено). Ребенка с тяжелыми ранениями госпитализировали, срочно прооперировали, а затем на вертолете доставили в детскую больницу Уфы. К счастью, благодаря своевременной медицинской помощи, жизнь малыша удалось спасти.

В настоящее время состояние Артема уже стабилизировалось, мальчик выписан из реанимации и находится под наблюдением врачей. Тем временем матери ребенка Аиде предъявлено обвинение в покушении на убийство, ее этапировали в СИЗО.

Отец малыша Виктор, который не является родным отцом Артема, но записан в свидетельстве о рождении, намерен бороться за опеку над сыном.

По словам Виктора, он познакомился с Аидой несколько лет назад. Пара сожительствовала, но официально не регистрировала отношения. В какой-то момент Аида ушла от Виктора, а через некоторое время вернулась, сообщив о беременности. Мужчина простил измену и взял ее обратно.

Несмотря на отсутствие кровного родства, Виктор искренне полюбил малыша и заботился о нем как о родном сыне. Он с восторгом вспоминает моменты из жизни Артема: как украшал квартиру к приходу из роддома, брал отпуск на работе, чтобы помогать по хозяйству.

Однако со временем отношения Виктора и Аиды становились все более напряженными. Девушка ревновала сожителя к работе и даже к собственному сыну. Она перестала заниматься ребенком, игнорировала его болезни и истерично вела себя в быту.

В тот вечер перед трагедией Виктор пришел с работы, и Аида в очередной раз устроила скандал. Чтобы успокоиться, Виктор вышел погулять с друзьями, оставив Артема на попечении матери. Вернувшись, он узнал о случившемся из слов самой Аиды.

Шокированный Виктор бросился домой и увидел перепуганного мальчика в луже крови. Позже выяснилось, что в приступе ярости Аида сорвала злобу на беззащитном ребенке.

Несмотря на пережитый ужас, Виктор не собирается оставлять сына. Он готов бросить работу и целиком посвятить себя воспитанию Артема, лишь бы того не отдали в детский дом.

Между тем мать Аиды винит в случившемся Виктора, считая, что он своим поведением довел девушку до ручки. Она полагает, что дочь нуждается не в тюрьме, а в лечении. Сама бабушка забрать внука к себе отказалась.

Пока неясно, как сложится дальнейшая судьба малыша. Органы опеки должны определить, кто сможет дать Артему достойное воспитание после перенесенной трагедии. А матери грозит до 7 лет лишения свободы за нападение на собственного ребенка.

Сбегала из дома и мучила сына: история мамы из Башкирии, пырнувшей ножом собственного ребенка

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Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/malish_belebey
Теги: происшествия Белебеевский район
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