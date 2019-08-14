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Суд признал Давлекановский молочный комбинат банкротом

Добавлено: 14.08.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Давлекановский район
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Суд признал Давлекановский молочный комбинат банкротом

«Давлекановскую молочную компанию» признали банкротом. «ДМК» — учредитель Давлекановского молочного комбината, инициатором банкротства против компании выступил банк «Российский Капитал». В компании уже открыли конкурсное производство, суд вынес соответствующее решение 7 августа текущего года, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсант», — сказано в документах суда.
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Сейчас общая задолженность «Давлекановской молочной компании», согласно реестру кредиторов, — 351 750 тысяч рублей, сообщил РБК.

В апреле этого года в «ДМК» ввели процедуру наблюдения. В ходе наблюдения временный управляющий сделал вывод.
— Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства отсутствуют. Но выявлены признаки выводов активов и сокрытия имущества, а также сделки, обладающие признаками подозрительных, — уточнили в издании со ссылкой на отчет управляющего.
Конкурсное производство продлится полгода, его итоги подведут на судебном заседании 3 февраля 2020 года.

В прошлом году молочный бренд «Давлеканово» был под угрозой банкротства по заявлению физлица — Станислав Куликов оценивал задолженность компании в 484 тысячи рублей, но он нарушил порядок уведомления и суд отклонил его заявление.

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