В России могут отменить возрастную маркировку книг и мультфильмов

Возрастная маркировка для книг и мультфильмов в России может начать носить рекомендательный характер. Об этом заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в интервью парламентскому телеканалу «Дума-ТВ».





Поправки в законопроект об отмене возрастной маркировки могут внести во втором чтении, сообщает «Парламентская газета». Согласно изменениям, на книгах или дисках больше не будут стоять конкретные возрастные ограничения. Вместо них на обложках появятся рекомендации «для семейного просмотра», «для дошкольников» и маркировка «не рекомендовано для детей», она же «18+». Дробление на «0+» и «6+» уйдет из российской практики.

Отмечается, что в новой редакции законопроекта изъято положение об отмене возрастной маркировки на фильмы, выпущенные до 1991 года на территории СССР. «Новая редакция законопроекта позволит избежать неоднозначного трактования Федерального закона „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“ при его правоприменении», — цитирует Ямпольскую «Федеральное агентство новостей».Ранее президент России Владимир Путин поручил Кабмину представить идеи по законам о защите детей от вредной информации. Уже тогда планировалось устранить маркировку «0+», напоминает агентство Nation News.