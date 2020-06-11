В России с 1 июля вводится обязательная маркировка на некоторые товары

| 11 июн 2020 | 12:10

В России с 1 июля заработает новая норма. Она предполагает введение обязательной маркировки лекарств и обуви.







— По результатам обсуждений, проведенных в марте, апреле и мае 2020 года с участием Минпромторга России, уполномоченных ведомств и оператора информационной системы маркировки, правительством РФ принято решение не переносить срок введения обязательной маркировки обуви, лекарственных препаратов и табачной продукции, наступающий 1 июля 2020 года, — отметил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.



Специалисты отмечают, что перенос сроков введения маркировки товаров несет риски девальвации уже проведенной работы. Цель новой нормы — прозрачность и легальность рынка, защита потребителей от незаконной продукции.









По словам Виктора Евтухова, заявленные сроки и правила маркировки товаров первоначально обсуждались с представителями бизнес-сообщества и компаний. Российские фирмы приняли активное участие в добровольных экспериментах. Поэтому срок введения маркировки переносить не следует.Сообщается, что порядка 98 процентов фармацевтических компаний готовы работать в системе маркировки лекарств, а в обувной сфере более 17,5 тысяч предприятий уже продают маркированную обувь, не дожидаясь 1 июля (что составляет около трети зарегистрированных фирм).В каждой из отраслей маркировка поможет избавиться от контрафакта, считают эксперты.

Ранее предлагалось ввести переходный период по маркировке лекарств до 1 января 2021 года, поскольку из-за коронавируса возникли перебои с поставками оборудования для маркировки.





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Фото: newsbash.ru