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Минздрав Башкирии прокомментировал жалобы жителей на дефицит лекарств в аптеках

Минздрав Башкирии прокомментировал жалобы жителей на дефицит лекарств в аптеках

Уфа | 24 окт 2020 | 12:23

В Уфе на совещании с представителями аптечных сетей прокомментировали ситуацию с отсутствием лекарств в аптечных сетях. Об этом сообщили представители Минздрава Башкирии накануне, 23 октября.



Представители аптечных сетей «Башфармации» и «Фармленд» рассказали, что лекарств для лечения простудных заболеваний, гриппа и коронавируса на складах достаточно, но есть проблемы с оператором маркировки лекарственных средств.

— Оба представителя заявили, что необходимые лекарственные препараты, пользующиеся спросом для лечения ОРВИ, гриппа и рекомендованные при заболевании COVID19, имеются в наличии на складах. Частично поставки и отгрузки продолжаются, но возникают сложности с оператором маркировки лекарственных средств — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), наблюдаются периодические сбои программы и как следствие задержки в удовлетворение заявок и доставки товаров в аптечные пункты, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Данная проблема будет решаться с помощью обращений в Минздрав и Министерство промышленности России.

Также стало известно о том, что Россия с 2014 года присоединились к конвенции, которая приняла решение об использовании ртути, в том числе и ртутных градусников. Поэтому, на данный момент, в аптечные сети попадают остатки содержащих ртуть градусников. По наличию электронных термометров в сети «Госаптека» трудностей нет.

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Источник: ufa1.ru

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