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Эксперты зафиксировали очередной рост цен на лекарства в Башкирии

Эксперты зафиксировали очередной рост цен на лекарства в Башкирии

11:45, 22 окт 2023

Специалисты Башкортостанстата провели мониторинг аптечных цен на территории региона. За 7 дней, с 10 по 16 октября текущего года подорожали отдельные медикаменты.

Наибольший рост цен показали поливитамины — на 1,5%. В настоящее время стоимость упаковки из 10 таблеток в среднем составляет 95 рублей 41 копейку.

Кроме того, за указанный период на 0,5% подорожал препарат «Валидол» (42 рубля 5 копеек за 10 таблеток), на 0,3% выросла цена на «Нимесулид» (117 рублей 34 копейки за 10 таблеток), на 0,2% — на «Аллохол» (94 рубля 21 копейка за 50 таблеток).

В то же время стоимость некоторых лекарств снизилась. Так, «Ренгалин» подешевел на 1,5% (258 рублей 78 копеек за 20 таблеток), а «Эргоферон» — на 0,5% (473 рубля 54 копейки за 20 таблеток).

Аптеки Башкирии повышают цены: что подорожало на этой неделе

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены лекарства
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