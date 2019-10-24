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Уголовное преследование по делу вице-мэра Уфы Александра Филиппова прекратили из-за отсутствия состава преступления

Добавлено: 24.10.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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Уголовное преследование по делу вице-мэра Уфы Александра Филиппова прекратили из-за отсутствия состава преступления

Следственный отдел прекратил уголовное преследование бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова. Об этом сообщает издание Коммерсантъ-Уфа.

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Уголовное дело было закрыто 16 октября, но сообщили об этом только сегодня.

Бывшего чиновника обвинили в 2018 году в неуплате налога от продажи компании «Автореал» в количестве 3,7 млн рублей. Он был приговорен к штрафу в размере 250 000 рублей, но от уплаты его освободили из-за истекшего срока давности уголовного дела. После приговор был отменен Верховным судом республики, а дело было возвращено на дополнительное расследование.
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Источник: gorobzor.ru
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