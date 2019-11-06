В Мечетлинском районе оштрафовали главу сельсовета за отсутствие освещения на улицах
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Прокуратура Мечетлинского района провела проверку по обращению жителей с. Большеустьикинское.
Установлено, что на улицах населенного пункта отсутствовало уличное освещение в темное время суток, в том числе на участках дорог по направлению к образовательным организациям.
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В этой связи прокуратура района внесла представление в адрес главы сельсовета с требованием устранить выявленные нарушения.
Кроме того, по постановлению прокуратуры чиновник привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.11 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях (нарушение правил организации освещения улиц) в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.
Благодаря вмешательству прокуратуры муниципалитет закупил и установил 70 светодиодных приборов, а также отремонтировал более 50 уличных фонарей.
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