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В Мечетлинском районе оштрафовали главу сельсовета за отсутствие освещения на улицах

Добавлено: 06.11.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Мечетлинский район
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В Мечетлинском районе оштрафовали главу сельсовета за отсутствие освещения на улицах

Прокуратура Мечетлинского района провела проверку по обращению жителей с. Большеустьикинское.


Установлено, что на улицах населенного пункта отсутствовало уличное освещение в темное время суток, в том числе на участках дорог по направлению к образовательным организациям.

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В соответствии с законодательством организация освещения улиц относится к вопросам местного значения.

В этой связи прокуратура района внесла представление в адрес главы сельсовета с требованием устранить выявленные нарушения.

Кроме того, по постановлению прокуратуры чиновник привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.11 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях (нарушение правил организации освещения улиц) в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.

Благодаря вмешательству прокуратуры муниципалитет закупил и установил 70 светодиодных приборов, а также отремонтировал более 50 уличных фонарей.
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