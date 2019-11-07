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300 детей детского сада в Гафурийском районе обучались в разваливающемся здании

Добавлено: 07.11.19
Просмотров: 41
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Гафурийский район
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300 детей детского сада в Гафурийском районе обучались в разваливающемся здании

В Гафурийском районе в селе Красноусольский прокуратура провела проверку после жалобы местных жителей. Дело в том, что детский сад, в котором обучались около 300 детей, находился в разваливающемся здании и не соответствовал нормам безопасности.


Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

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Известно, что здание было признано частично аварийным в 2017 году из-за повреждения фундамента и несущих конструкций. Чиновникам было предписано провести капитальный ремонт, однако требования были проигнорированы. Спустя два года бездействия здание износилось еще больше. Его признали полностью аварийным. Также выявлены нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и запретил эксплуатацию детского сада. Теперь местным чиновникам предстоит найти для детей безопасное и качественное помещение. Решение суда в законную силу не вступило.

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Источник: proural.info
Фото: old.zauralonline.ru
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