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В Гафурийском районе неизвестные ограбили храм Богородицы Табынского женского монастыря

Добавлено: 06.11.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
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В Гафурийском районе неизвестные ограбили храм Богородицы Табынского женского монастыря

Накануне в полицию Гафурийского района обратилась 64-летняя настоятельница Богородицы Табынского женского монастыря. Она заявила, что неизвестные обокрали храм. Инцидент произошел в минувший четверг, 31 октября.

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По предварительным данным, воришки совершили злодеяние ночью, а пропажа обнаружилась лишь утром. Злоумышленники проникли внутрь путем отжатия запасной двери и похитили золотые изделия. Все произошло в селе Курорт.

Помещение храма видеонаблюдением не оборудовано, что осложняет поиск налетчиков. Сумма ущерба пока что неизвестна. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Источник: bash.news
Фото: yandex.ee
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