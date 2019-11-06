В Гафурийском районе неизвестные ограбили храм Богородицы Табынского женского монастыря

Накануне в полицию Гафурийского района обратилась 64-летняя настоятельница Богородицы Табынского женского монастыря. Она заявила, что неизвестные обокрали храм. Инцидент произошел в минувший четверг, 31 октября.



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Фото: yandex.ee

По предварительным данным, воришки совершили злодеяние ночью, а пропажа обнаружилась лишь утром. Злоумышленники проникли внутрь путем отжатия запасной двери и похитили золотые изделия. Все произошло в селе Курорт.Помещение храма видеонаблюдением не оборудовано, что осложняет поиск налетчиков. Сумма ущерба пока что неизвестна. Обстоятельства произошедшего выясняются.