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В Дуванском районе неизвестные совершили кражу из церкви Ильинского мужского монастыря

Добавлено: 11.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дуванский район
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В Дуванском районе неизвестные совершили кражу из церкви Ильинского мужского монастыря

В Дуванском районе неизвестные за одну ночь совершили кражи из монастыря и сельхозпредприятия в селе Месягутово. Полицейскими по подозрению в совершении преступлений задержаны двое ранее судимых местных жителей.

В Отдел МВД России по Дуванскому району поступило сообщение о совершении кражи из церкви Ильинского мужского монастыря, расположенного в селе Месягутово. Ночью злоумышленники сломали навесной замок на двери храма, проникли в церковную лавку, откуда украли 17 серебряных цепочек.

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В ту же ночь неизвестные отжали окно в здании одного из офисов местного сельскохозяйственного предприятия. Из сейфа фирмы украдено 400 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ задержали двух подозреваемых в совершении данных преступлений. Их обнаружили в городе Уфе. Задержанными оказались ранее судимые жители одного из населенных пунктов Дуванского района – 2003 и 1993 годов рождения.

По предварительной версии, двое односельчан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили съездить в село Месягутово, чтобы совершить кражу. Взяв с собой гвоздодер, они на такси приехали в райцентр Дуванского района. Вначале сельчане проникли в местный храм, откуда вынесли ювелирные изделия. Затем они забрались в офис фирмы, находящийся на той же улице, что и монастырь. Ключи от сейфа находились на видном месте, чем и воспользовались подозреваемые, похитив крупную сумму денег. Далее они на такси отправились в Уфу, где сняли квартиру. Деньги сельчане потратили на собственные нужды, в том числе на приобретение одежды и сотовой техники.

По факту краж возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.Старший из задержанных находится под стражей, второй под подпиской о невыезде. Часть похищенных цепочек изъята.

Источник: МВД по Башкирии
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