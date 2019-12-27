В Дуванском районе заработал новый многофункциональный Дом культуры

Сегодня в селе Дуван Дуванского района распахнул свои двери новый многофункциональный Дом культуры.





В торжественном мероприятии приняли участие министр культуры республики Амина Шафикова, глава администрации Дуванского района Фаиль Мухамадеев, заместитель начальника Управления капитального строительства Республики Башкортостан Рамиль Сафин.

«С открытием современного комфортабельного Дома культуры село Дуван получило мощный импульс к развитию культуры. Надеюсь, местные жители теперь смогут реализовать свой творческий потенциал еще больше. Дом культуры станет очагом объединения всех коллективов, всего населения, а дети предстоящие каникулы проведут именно здесь, в новом центре, ведь для развлечения и развития все условия здесь имеются», — сказала Амина Шафикова, поздравляя жителей села.





В фойе здания была организована выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и информационные стенды об истории и развитии района. В библиотеке были продемонстрированы работы кружков изобразительного искусства, а также репетиции танцевального детского коллектива и других творческих объединений.Дом культуры в селе Дуван представляет собой двухэтажное современное здание с просторным фойе, концертным залом на 300 мест, залами для занятий хореографией, вокалом и другими творческими направлениями, сельской библиотекой с читальным залом, а также административными помещениями. Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. На улице расположилась уютная огороженная зона отдыха, парковка.

Перед зрителями впервые на сцене нового Дома культуры выступили хореографические и вокальные коллективы района со своими лучшими сценическими номерами. Также был продемонстрирован первый фильм в формате 3D, который удивил качеством кадров и звуковыми эффектами, сообщили в администрации района.



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Фото: администрация Дуванского района