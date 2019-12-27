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В Дуванском районе заработал новый многофункциональный Дом культуры

Добавлено: 27.12.19
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Рубрика: Общество
Теги: Дуванский район
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В Дуванском районе заработал новый многофункциональный Дом культуры

Сегодня в селе Дуван Дуванского района распахнул свои двери новый многофункциональный Дом культуры.


В торжественном мероприятии приняли участие министр культуры республики Амина Шафикова, глава администрации Дуванского района Фаиль Мухамадеев, заместитель начальника Управления капитального строительства Республики Башкортостан Рамиль Сафин.

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В фойе здания была организована выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и информационные стенды об истории и развитии района. В библиотеке были продемонстрированы работы кружков изобразительного искусства, а также репетиции танцевального детского коллектива и других творческих объединений.
«С открытием современного комфортабельного Дома культуры село Дуван получило мощный импульс к развитию культуры. Надеюсь, местные жители теперь смогут реализовать свой творческий потенциал еще больше. Дом культуры станет очагом объединения всех коллективов, всего населения, а дети предстоящие каникулы проведут именно здесь, в новом центре, ведь для развлечения и развития все условия здесь имеются», — сказала Амина Шафикова, поздравляя жителей села.
Дом культуры в селе Дуван представляет собой двухэтажное современное здание с просторным фойе, концертным залом на 300 мест, залами для занятий хореографией, вокалом и другими творческими направлениями, сельской библиотекой с читальным залом, а также административными помещениями. Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. На улице расположилась уютная огороженная зона отдыха, парковка.

Перед зрителями впервые на сцене нового Дома культуры выступили хореографические и вокальные коллективы района со своими лучшими сценическими номерами. Также был продемонстрирован первый фильм в формате 3D, который удивил качеством кадров и звуковыми эффектами, сообщили в администрации района.


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Источник: www.bashinform.ru
Фото: администрация Дуванского района
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