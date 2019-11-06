В Уфе задержали одного из водителей устроивших дрифт в парке "Ватан"

Вчера сотрудниками Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе один из водителей был установлен и задержан, им оказался 20-летний студент одного из столичных колледжей. Молодой человек на автомашине «Дэу Нексия» двигался по склону от конгресс-холла и тем самым повредил газон.
В уфимском отделе ГИБДД, в ближайшее время с представителями администрации будет установлен ущерб от действий нарушителя. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится работа по установлению и задержанию других участников данного происшествия. Читать еще...