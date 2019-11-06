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В Уфе задержали одного из водителей устроивших дрифт в парке "Ватан"

Добавлено: 06.11.19
Просмотров: 100
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе задержали одного из водителей устроивших дрифт в парке "Ватан"

В ночь с 3 на 4 ноября несколько неустановленных водителей устроили дрифт на площади амфитеатра парка «Ватан», тем самым повредили брусчатку, газон и декоративные решетки ливневой канализации.


В распоряжении сотрудников полиции имеются видеоматериалы фактов нарушения общественного порядка на территории амфитеатра и склона от конгресс-холла «Торатау».

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Вчера сотрудниками Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе один из водителей был установлен и задержан, им оказался 20-летний студент одного из столичных колледжей. Молодой человек на автомашине «Дэу Нексия» двигался по склону от конгресс-холла и тем самым повредил газон.
В уфимском отделе ГИБДД, в ближайшее время с представителями администрации будет установлен ущерб от действий нарушителя. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится работа по установлению и задержанию других участников данного происшествия.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: отдел ГИБДД Уфы
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