В Уфе задержали одного из водителей устроивших дрифт в парке "Ватан"

В ночь с 3 на 4 ноября несколько неустановленных водителей устроили дрифт на площади амфитеатра парка «Ватан», тем самым повредили брусчатку, газон и декоративные решетки ливневой канализации.



В распоряжении сотрудников полиции имеются видеоматериалы фактов нарушения общественного порядка на территории амфитеатра и склона от конгресс-холла «Торатау».





Фото: отдел ГИБДД Уфы

Вчера сотрудниками Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе один из водителей был установлен и задержан, им оказался 20-летний студент одного из столичных колледжей. Молодой человек на автомашине «Дэу Нексия» двигался по склону от конгресс-холла и тем самым повредил газон.В уфимском отделе ГИБДД, в ближайшее время с представителями администрации будет установлен ущерб от действий нарушителя. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится работа по установлению и задержанию других участников данного происшествия.