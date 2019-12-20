В Салавате врача больницы уличили в преступлениях сразу по трем статьям
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Прокуратура города Салават утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней местной жительницы
Она обвиняется в совершении преступлений по трем статьям: мелкое взяточничество, служебный подлог и получение взятки должностным лицом за незаконные действия.
После передачи вознаграждения женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Обвиняемая признала вину полностью.
Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.
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