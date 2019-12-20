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В Салавате врача больницы уличили в преступлениях сразу по трем статьям

Добавлено: 20.12.19
Просмотров: 107
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Салават
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В Салавате врача больницы уличили в преступлениях сразу по трем статьям

Прокуратура города Салават утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней местной жительницы


Она обвиняется в совершении преступлений по трем статьям: мелкое взяточничество, служебный подлог и получение взятки должностным лицом за незаконные действия.

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По версии следствия, в августе-сентябре 2019 года врач-терапевт незаконно выдала четырем гражданам больничные листы, получив от них 28 тыс. рублей.

После передачи вознаграждения женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Обвиняемая признала вину полностью.

Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.
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