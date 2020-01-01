Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » С января 2020 года не нужно обращаться в ГИБДД, чтобы получить номера

С января 2020 года не нужно обращаться в ГИБДД, чтобы получить номера

Добавлено: 01.01.20
Просмотров: 88
Рубрика: Общество / Человек и закон
Комментарии (0)
Загрузка...
С января 2020 года не нужно обращаться в ГИБДД, чтобы получить номера

С января 2020 года автодилеры могут самостоятельно регистрировать машины в автосалоне. С сегодняшнего дня изменились правила, касающиеся государственной регистрации транспортных средств.


«Теперь покупателю не нужно обращаться в ГИБДД, чтобы получить номера», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на разъяснения МВД. В ведомстве подчеркнули, что код региона в номере будет привязан к субъекту регистрации владельца автомобиля.

C 1 января 2020 года для российских водителей введут новые штрафы

Читайте также:

C 1 января 2020 года для российских водителей введут новые штрафы
Регистрировать автомобили также могут и заводы, на которых были созданы машины. Они вместе с дилерами будут работать с необходимыми для регистрации документами от имени владельцев и передавать их в ГИБДД через портал госуслуг. Для этого доверенное лицо обязано будет предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.

С 1 января 2020 года вступают в силу поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД», напоминает RT. Кроме того, с сегодняшнего дня передвижение на автомобиле без номеров запрещено. Действовавшая ранее норма о 10-дневном сроке постановки машины на учет и получение номера отменяется, пишет Nation News.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ura.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Какие «сюрпризы» ждут россиян в 2020 году
Человек и закон
Какие «сюрпризы» ждут россиян в 2020 году
В России изменились правила регистрации машин
Общество
В России изменились правила регистрации машин
В Уфе начальник одного из отделов попался на взятке
Происшествия
В Уфе начальник одного из отделов попался на взятке
C 1 января 2020 года для российских водителей введут новые штрафы
Человек и закон
C 1 января 2020 года для российских водителей введут новые штрафы
В России диагностические карты техосмотра станут полностью электронными
Человек и закон
В России диагностические карты техосмотра станут полностью электронными
Новые правила регистрации автомобиля вступили в силу в России
Человек и закон
Новые правила регистрации автомобиля вступили в силу в России
В Башкирии вступили в силу поправки о сокращении сроков выплаты маткапитала
Общество
В Башкирии вступили в силу поправки о сокращении сроков выплаты маткапитала
Приказ МВД: переоборудование автомобиля запрещено
Общество / Человек и закон
Приказ МВД: переоборудование автомобиля запрещено
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: