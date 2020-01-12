В Баймакском районе мужчине за незаконную охоту грозит крупный штраф

В Баймакском районе поймали браконьера. Мужчина незаконно охотился на косулю. Всего в новогодние праздники было выявлено 18 нарушений.







В отношении задержанного браконьера возбудили уголовное дело. Рейды проводят сотрудники Минприроды. Специалисты отмечают: охотник, получивший лицензию, обязан при себе иметь документ. В ином случае ему грозит штраф.

«При нарушении правил охоты лицо может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа от 500 до 4000 рублей. Если же совершено преступление одним лицом и ущерб составит более 80 тысяч рублей, то данное лицо будет привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа до 500 тысяч рублей. Если преступление совершено группой лиц или с причинением особо крупного ущерба, то штраф уже будет от 500 тысяч рублей до миллиона».



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Фото: скриншот видео