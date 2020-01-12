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В Баймакском районе мужчине за незаконную охоту грозит крупный штраф

Добавлено: 12.01.20
Просмотров: 86
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Баймакский район
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В Баймакском районе мужчине за незаконную охоту грозит крупный штраф

В Баймакском районе поймали браконьера. Мужчина незаконно охотился на косулю. Всего в новогодние праздники было выявлено 18 нарушений.

В отношении задержанного браконьера возбудили уголовное дело. Рейды проводят сотрудники Минприроды. Специалисты отмечают: охотник, получивший лицензию, обязан при себе иметь документ. В ином случае ему грозит штраф.

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Глеб Егоров, заместитель начальника отдела Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан:
«При нарушении правил охоты лицо может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа от 500 до 4000 рублей. Если же совершено преступление одним лицом и ущерб составит более 80 тысяч рублей, то данное лицо будет привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа до 500 тысяч рублей. Если преступление совершено группой лиц или с причинением особо крупного ущерба, то штраф уже будет от 500 тысяч рублей до миллиона».
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Источник: bash.news
Фото: скриншот видео
Видео: bash.news
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