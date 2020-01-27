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Кассирше Луизе Хайруллиной из Салавата продлили арест

Добавлено: 27.01.20
Просмотров: 100
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Салават
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Кассирше Луизе Хайруллиной из Салавата продлили арест

Луизе Хайруллиной из Салавата уфимский суд продлил арест. Известная на всю страну кассирша проведет в СИЗО еще два месяца. Об этом стало известно в минувшую пятницу.

Уфимский районный суд продлил меру пресечения Луизы Хайруллиной до 27 марта 2020 года. Женщина, как минимум, еще два месяца не сможет увидеть своих детей, по которым она скучает. Луизе грозит до 10 лет лишения свободы.

Луизе Хайруллиной и ее мужу продлили арест

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Луизе Хайруллиной и ее мужу продлили арест
Ранее Орджоникидзевский суд продлил меру пресечения чете Хайруллиных до конца января 2020 года. Напомним, более 20 млн рублей пропали из отделения «Россельхозбанка» в Салавате в конце мая прошлого года. Подозрение пало на старшего кассира Луизу Хайруллину, которая вместе с мужем и дочерьми скрылась в неизвестном направлении. Семью искали по всей России и за ее пределами. Некоторые пользователи соцсетей откровенно поддерживали дерзкое преступление, используя хэштег «Беги, Луиза, беги». В интернете даже появились группы, посвященные Хайруллиным, и фейковые страницы самой Луизы. Пока поддерживающие рисовали в своем воображении достойную «Голливуда» схему побега, правоохранительные органы выследили беглецов в соседнем Татарстане.
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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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