В Федоровском районе чиновника подозревают в служебном подлоге и мошенничестве

Федоровский район | 23 июн 2020 | 15:04

В июле 2019 года глава администрации Федоровского сельсовета привлек для благоустройства территории организацию «Теплый дом». На поведение работ предназначалось 4,3 миллиона рублей, эти деньги были выделены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Как было установлено позднее, директор ООО «Теплый дом» являлся родственником чиновника.







Через некоторое время часть работ была выполнена. Но руководитель организации подготовил документы, согласно которым условия заказчика были полностью выполнены, и попросил оплатить 740 тысяч рублей. Глава сельсовета его требование выполнил. На что действительно пошла данная сумма денег стали узнавать работники прокуратуры.



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В настоящий момент чиновника обвиняют в служебном подлоге, злоупотреблениями должностными полномочиями и мошенничестве. Следствие по данному делу продолжается.