В Башкирии в законную силу вступили новые запреты для магазинов

| 02 авг 2020 | 15:45

В Башкирии в законную силу вступили запреты для магазинов. Так, согласно введенным изменениям в приказ МЧС России, с 1 августа предпринимателям в многоквартирных домах нельзя размещать точки продажи мебели, синтетических товаров, автозапчастей, прачечные, химчистки, бани и сауны.







Также запрещается работа магазинов по продаже горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и других взрывоопасных изделий в жилых и общественных зданиях, также в подвалах таких построек.

«А это ж сколько у нас таких предприятий в одной только Уфе! Сколько предпринимателей могут пострадать? <…> Эту тему только что обсуждали с коллегами на межрегиональном совещании уполномоченных по защите прав предпринимателей в Ярославле. Решили, что будем готовить совместное письмо в Правительство России, чтобы запреты пересмотрели», — отметил Флюс Асадуллин в социальных сетях.

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Уполномоченный по правам предпринимателей Флюр Асадуллин отметил, что от введенных ограничений пострадают много предприятий в республике. Также бизнес-омбудсмен заявил, что намерен направить в адрес правительства открытое письмо с просьбой пересмотреть запреты.