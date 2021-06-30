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В Башкирии предложили не пускать в продуктовые магазины отказавшихся от вакцинации людей

В Башкирии предложили не пускать в продуктовые магазины отказавшихся от вакцинации людей

12:10, 30 июн 2021

Защитник бизнеса считает, что таким образом можно сильно ускорить прививочную компанию.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Флюр Асадуллин высказал довольно жесткую идею об ограничениях продажи продуктов тем, кто отказывается вакцинироваться. Его словам приводит агентство ТАСС.

— Если продуктовые магазины сделать «бесковидной» зоной, учитывая, что за продуктами люди заходят практически каждый день, то темпы вакцинации значительно увеличатся, вероятно, уже через 2 недели удастся достичь уровня 60%, — отметил омбудсмен.

В дальнейшем в своих соцсетях он отметил, что против любых ограничений. Но если уж вводить их, то для всех.


— Но, если и вводить доп. ограничения, я «за» ТОЛЬКО при следующих условиях: доступность вакцины (с выбором ее вариантов), или тестов ПЦР, компенсацию затрат и убытков предпринимателям, понятный способ получения подтверждения вакцинации (или медотвода) и способов предъявления этих документов проверяющим на входе, 100% информированность граждан и, главное, исключение «кампанейщины», — подчеркнул Флюр Асадуллин.
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Источник: proural.info

Теги: Коронавирус в Башкирии
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