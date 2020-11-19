Жительница Бирска взыскала с дорожников 395 тысяч рублей за плохое состояние дороги

Бирский район | 19 ноя 2020 | 10:52

Жительница Бирска взыскала с управления дорожного хозяйства Башкирии 395 тысяч рублей за плохое состояние дороги. Как сообщила пресс-служба Бирского межрайонного суда, колея стала причиной ДТП.







Основанием для иска стала авария, которая произошла в марте текущего года на 91-м километре трассы Уфа – Янаул (около Бирска).



«Автомобиль под управлением супруга истицы съехал в кювет и опрокинулся, получив механические повреждения. На данном участке дороги выявлена колейность. Дефект дорожного покрытия превышал допустимые параметры», – пояснили в пресс-службе.



Женщина просила суд взыскать с ответчика сумму материального ущерба – 395 тысяч и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковый требования частично, обязав Башкиравтодор, который отвечает за состояние этой дороги, компенсировать материальный ущерб в размере 100%, а также судебные расходы.

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Отметим, что решение в законную силу не вступило, у сторон есть право обжаловать его в суде вышестоящей инстанции.



