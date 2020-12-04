В Туймазинском районе дети жили в ужасных условиях антисанитарии

Туймазинский район | 04 дек 2020 | 18:36

Пресс-служба МЧС по Башкирии сообщила, что 1 декабря жительницу Туймазинского района ограничили в родительских правах из-за антисанитарных условий, в которых жили ее трое детей – 11 и 10 лет, а также 32-летний сын с инвалидностью. В ведомстве отметили, что ситуация создавала угрозу для их жизни и здоровья.











«Однокомнатная квартира, в которой проживает семья, находится в антисанитарном состоянии, захламлена мусором, не соблюдаются требования пожарной безопасности, что создает большой риск возникновения пожара. В ходе рассмотрения дела в суде установлено, что в месте проживания детей отсутствуют условия соблюдения норм личной гигиены, в комнатах очень грязно, помещение не проветривается, отсутствуют места для отдыха и развития детей», – передали спасатели.

Кроме того, в сообщении сказано, что дети часто находились без присмотра и были предоставлены сами себе, мать за ними не следила и вела себя довольно агрессивно. В настоящий момент несовершеннолетних передали в Туймазинскую больницу, а мужчину - в Кандринскую ЦРБ.

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Фото: МЧС по Башкирии