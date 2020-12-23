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В Башкирии прокуратура обнаружила еще один опасный для проживания дом престарелых

В Башкирии прокуратура обнаружила еще один опасный для проживания дом престарелых

Кушнаренковский район | 23 дек 2020 | 13:44

В Кушнаренковском районе Башкирии нашли еще один дом престарелых с опасными условиями проживания. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщила прокуратура республики. Приют располагался в арендованном здании в селе Шарипово. И оно могло в любой момент вспыхнуть как спичка. При этом в доме престарелых проживали 42 постояльца.



Прокуратура Кушнаренковского района проверила здание и установила, что помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности. В частности, отсутствовал механизм подачи сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство подразделений пожарной охраны, не проверялась работоспособность внутреннего противопожарного водопровода.

— По результатам проверки директор учреждения привлечен к административной ответственности по статье о нарушении требований пожарной безопасности, в его адрес внесено представление, — сообщили прокуроры.
После того как в дом престарелых пришли проверяющие органы, директор заведения сразу же устранил все нарушения.

Ранее сообщалось об аварии в Кушнаренковском районе. Здесь столкнулись ЗиЛ и Chevrolet, пострадали водитель и его сын.

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Источник: ufa1.ru

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