В Уфе осудили крупную наркогруппировку

Уфа | 06 фев 2021 | 20:08

В Башкирии осуждены 18 человек в возрасте от 29 до 50 лет, состоящих в наркогруппировке. Приговор вынес Советский районный суд Уфы.







Суд установил, что все началось еще в 2017 году. Тогда 44-летний житель Стерлитамака привлек к распространению наркотиков незаконным путем двоих жителей города Салават. Позже к банде присоединились еще несколько жителей Стерлитамака и Уфы.



Пресс-служба прокуратуры РБ:



- В группу входили оптовые курьеры, которые получали в крупных размерах гашиш и каннабис, потом перевозили их в квартиры, взвешивали и расфасовывали на меньшие партии. У обвиняемых было изъято более 10 кг наркотиков, а также предметы, предназначавшиеся для их взвешивания и упаковки.

Отмечено, что ни один из обвиняемых вину свою так и не признал. Однако суд вынес свой приговор. Участков банды признали виновными в незаконном сбыте наркотиков и покушении на незаконный сбыт в крупном размере. Преступники получили от 5 до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в свою законную силу.





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