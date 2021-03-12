Депутаты Башкирии рассмотрят законопроект, который должен предотвратить участие детей в митингах

Депутаты Государственного собрания – Курултая РБ рассмотрят на ближайшем заседании очередной законопроект. Он обяжет комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводить среди подростков профилактику экстремизма.
Как отметил председатель Заксобрания Константин Толкачев, главная цель инициативы – не допустить того, чтобы дети принимали участие в несанкционированных митингах и протестах. Он уверен, что подростки зачастую являются лишь средством обострения конфликтов, а молодежь не осознает, во что ее впутали.
— Любую проблему лучше предупредить, чем в дальнейшем расхлебывать ее последствия. Новый закон даст комиссиям возможность вести целенаправленную работу с детьми, попадающими в группу риска, своевременно оградить их от влияния деструктивных элементов. Это позволит минимизировать участие детей в противозаконной деятельности, стабилизировать политическую обстановку, спасти множество молодых судеб, — сказал Константин Толкачев.