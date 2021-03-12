Депутаты Башкирии рассмотрят законопроект, который должен предотвратить участие детей в митингах

Уфа | 12 мар 2021 | 12:47

Депутаты Государственного собрания – Курултая РБ рассмотрят на ближайшем заседании очередной законопроект. Он обяжет комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводить среди подростков профилактику экстремизма.







Как отметил председатель Заксобрания Константин Толкачев, главная цель инициативы – не допустить того, чтобы дети принимали участие в несанкционированных митингах и протестах. Он уверен, что подростки зачастую являются лишь средством обострения конфликтов, а молодежь не осознает, во что ее впутали.





— Любую проблему лучше предупредить, чем в дальнейшем расхлебывать ее последствия. Новый закон даст комиссиям возможность вести целенаправленную работу с детьми, попадающими в группу риска, своевременно оградить их от влияния деструктивных элементов. Это позволит минимизировать участие детей в противозаконной деятельности, стабилизировать политическую обстановку, спасти множество молодых судеб, — сказал Константин Толкачев.

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Фото: ura.news