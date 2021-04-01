Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Уфе «отмыли» 7 млн рублей при нанесении дорожной разметки

В Уфе «отмыли» 7 млн рублей при нанесении дорожной разметки

В Уфе «отмыли» 7 млн рублей при нанесении дорожной разметки

Уфа | 01 апр 2021 | 17:54

В Уфе был выявлен факт незаконного расходования бюджетных средств. Это обнаружила прокуратура города и борцы с коррупцией из МВД РБ.

В июле 2020 года представители Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы провели электронный аукцион, по результатам которого был заключен договор с компанией «Аксиома». Муниципальный контракт подразумевал выполнение работ по нанесению дорожной разметки. На работы было выделено 116 млн рублей.

При этом, судя по контракту, работы были проведены в полном объёме. Но оказалось, что часть разметки нанесла подведомственная компания, а деньги всё равно были переведены на счета «Аксиомы». К слову, потом эти средства были похищены.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, бюджету города был причинён ущерб на сумму более 7 млн рублей.

Были возбуждены уголовные дела. Сейчас крупное мошенничество расследуют правоохранительные органы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: