В Уфе «отмыли» 7 млн рублей при нанесении дорожной разметки

Уфа | 01 апр 2021 | 17:54

В Уфе был выявлен факт незаконного расходования бюджетных средств. Это обнаружила прокуратура города и борцы с коррупцией из МВД РБ.







В июле 2020 года представители Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы провели электронный аукцион, по результатам которого был заключен договор с компанией «Аксиома». Муниципальный контракт подразумевал выполнение работ по нанесению дорожной разметки. На работы было выделено 116 млн рублей.



При этом, судя по контракту, работы были проведены в полном объёме. Но оказалось, что часть разметки нанесла подведомственная компания, а деньги всё равно были переведены на счета «Аксиомы». К слову, потом эти средства были похищены.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, бюджету города был причинён ущерб на сумму более 7 млн рублей.



Были возбуждены уголовные дела. Сейчас крупное мошенничество расследуют правоохранительные органы.





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