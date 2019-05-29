Экс-глава Иглинского района подозревается в служебном подлоге

Иглинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан, по материалам сотрудников БЭП и ПК территориального отдела МВД по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего бывшего главы администрации муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщает сайт Newsbash.ru.





Как установлено следствием, в 2014 году из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан администрации Иглинского района были выделены денежные средства для софинансирования объекта «Газификация д. Резвово муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан» в размере свыше 2,5 млн. рублей.



Чиновником был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по строительству объекта. В ходе строительства объекта, организацией были допущены грубые нарушения, не позволяющие эксплуатировать газопровод, а также при строительстве использована партия труб не соответствующие контрольному образцу.

Несмотря на то, что работы на объекте «Газификация д. Резвово муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан» были выполнены не в полном объеме и с существенными нарушениями строительных и технических норм, не позволяющих принять данный объект в эксплуатацию, подозреваемый подписал официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, и перечислил бюджетные средства на расчетный счет организации.Преступные действия чиновника повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Республики Башкортостан в размере свыше 2,5 млн. рублей.В настоящее время изучается хозяйственная документация администрации, допрашиваются сотрудники администрации, организации, выполнявшей строительные работы, и другие свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.