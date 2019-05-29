Экс-глава Иглинского района подозревается в служебном подлоге
Иглинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан, по материалам сотрудников БЭП и ПК территориального отдела МВД по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего бывшего главы администрации муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщает сайт Newsbash.ru.
Как установлено следствием, в 2014 году из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан администрации Иглинского района были выделены денежные средства для софинансирования объекта «Газификация д. Резвово муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан» в размере свыше 2,5 млн. рублей.
Чиновником был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по строительству объекта. В ходе строительства объекта, организацией были допущены грубые нарушения, не позволяющие эксплуатировать газопровод, а также при строительстве использована партия труб не соответствующие контрольному образцу.
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Преступные действия чиновника повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Республики Башкортостан в размере свыше 2,5 млн. рублей.
В настоящее время изучается хозяйственная документация администрации, допрашиваются сотрудники администрации, организации, выполнявшей строительные работы, и другие свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.