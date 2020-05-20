В Туймазинском районе заведующую детским санаторием подозревают в служебном подлоге и мошенничестве

Туймазинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детского многопрофильного санатория «Таллы-Куль» - отделения ГБУЗ РБ «Туймазинская центральная районная больница» по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).







По версии следствия, в период с 2015 по 2019 годы заведующая санаторием организовала фиктивное трудоустройство на должность санитарки и уборщика двоих знакомых, заведомо зная, что они свои трудовые обязанности выполнять не будут. Впоследствии подозреваемая утверждала табели учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения о якобы отработанных фиктивными работниками днях и времени, кроме того, она включила в табели учета третью работницу, которая вообще не была трудоустроена в санатории и также какие-либо обязанности не выполняла. Начисленные фиктивным работниками денежные средства подозреваемая получала сама и расходовала по своему усмотрению.



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Фото: zaria.com.ru

В результате преступных действий подозреваемой бюджету ГБУЗ РБ «Туймазинская центральная районная больница» причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1,1 млн рублей.Как сообщили Стерлеграду в Следкоме РБ, в настоящее время следователями изъяты и анализируются документы бухгалтерской и кадровой отчетности бюджетного учреждения, назначена ревизия, допрашиваются его работники и другие свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба.