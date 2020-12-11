В Учалах задержали врио начальника ГИБДД за взятку

Учалинский район | 11 дек 2020 | 10:25

Следственным отделом по г. Учалы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, по материалам Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего временно исполняющего обязанности начальника отделения ГИБДД Отдела МВД России по Учалинскому району по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).







По версии следствия, подозреваемый получил от 35-летнего жителя города Учалы взятку в размере 30 тыс. рублей за не привлечение его к административной ответственности за передачу своего автомобиля лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, а также за выдачу его автомобиля со специализированной стоянки.



Факт получения взятки был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Вину в совершенном преступлении он признал.



В отношении 35-летнего жителя города Учалы, передавшего незаконное вознаграждение полицейскому, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).



Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений.









Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского ведомства, руководством МВД республики назначена служебная проверка по факту получения взятки, по ее результатам будет решен вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности.





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