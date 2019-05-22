В Иглино сотрудник МЧС избил свою соседку
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Две жительницы села Иглино, 47 и 75 лет, и их сосед не могут поделить территорию, и почти каждый день между ними вспыхивают серьезные скандалы, которые порой заканчиваются дракой. После последнего конфликта, который произошел на днях, 47-летняя Гульнара получила перелом шейных позвонков, повреждение связок и капсулы сустава. По словам женщины, ее в очередной раз избил сосед, который работает в МЧС, сообщает сайт Newsbash.ru.
Гульнара рассказала, что их сосед, сотрудник МЧС и борец, держит скотину. Весь его навоз, сено лежало на их участке.
«Когда мы стали делать забор, сказали ему, мол, забери свое добро отсюда, нам нужно огораживаться. Сначала он сказал, что ему некуда девать, пусть лежит, но, в конце концов, пришли к тому, что он забрал все это, и мы огородились», - рассказывает Гульнара.После этого между соседями завязалась настоящая война, по словам женщины, сосед не дает им покоя, то дверь испортит, то золу на их участке рассыпает. А вот недавно, вовсе избил и нанес серьезные телесные повреждения. Женщина написала заявление в полицию, однако пока ответа не последовало.
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