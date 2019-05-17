В Иглинском районе девушка набросилась с кулаками на полицейскую
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В Иглинском районе Башкирии местная жительница с крутым нравом оказалась в отделении полиции. Сначала она устроила драку со своим избранником, а потом набросилась на участковую уполномоченную, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным пресс-службы МВД Башкортостана, 21-летняя девушка только усугубила свое положение. Теперь она рискует стать фигуранткой дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции.
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