В Иглинском районе девушка набросилась с кулаками на полицейскую

В Иглинском районе Башкирии местная жительница с крутым нравом оказалась в отделении полиции. Сначала она устроила драку со своим избранником, а потом набросилась на участковую уполномоченную, сообщает сайт Newsbash.ru.

22-летний парень вызвал полицию, потому что во время застолья с друзьями его возлюбленная устроила скандал. Когда девушка начала драться и выгонять его из дома, молодой человек решил обратиться за помощью правоохранителей участковая Алеся Ахметова задержала пьяную дебоширку, но в отделе полиции нарушительница стала ругаться матом и оскорблять правоохранительницу. Потом она решила уйти домой, но майор Ахметова преградила ей путь. Тогда вспыльчивая сельчанка ударила ее по лицу и стала бить по рукам.

По данным пресс-службы МВД Башкортостана, 21-летняя девушка только усугубила свое положение. Теперь она рискует стать фигуранткой дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции.