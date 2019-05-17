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В Иглинском районе девушка набросилась с кулаками на полицейскую

Добавлено: 17.05.19
Просмотров: 106
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе девушка набросилась с кулаками на полицейскую

В Иглинском районе Башкирии местная жительница с крутым нравом оказалась в отделении полиции. Сначала она устроила драку со своим избранником, а потом набросилась на участковую уполномоченную, сообщает сайт Newsbash.ru.

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22-летний парень вызвал полицию, потому что во время застолья с друзьями его возлюбленная устроила скандал. Когда девушка начала драться и выгонять его из дома, молодой человек решил обратиться за помощью правоохранителей участковая Алеся Ахметова задержала пьяную дебоширку, но в отделе полиции нарушительница стала ругаться матом и оскорблять правоохранительницу. Потом она решила уйти домой, но майор Ахметова преградила ей путь. Тогда вспыльчивая сельчанка ударила ее по лицу и стала бить по рукам.

По данным пресс-службы МВД Башкортостана, 21-летняя девушка только усугубила свое положение. Теперь она рискует стать фигуранткой дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции.

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