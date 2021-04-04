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Правительство России одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД

Правительство России одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД

| 04 апр 2021 | 13:04

Российское правительство поддержало ужесточение уголовного наказания за повторные нарушения ПДД. Проект закона будет направлен в Государственную Думу в ближайшее время.

«Одобрить проект федерального закона „О внесении изменения в статью 264.1 УК РФ“ и внести его в Госдуму в установленном порядке», — размещено на интернет-ресурсе кабинета министров. В законе говорится об ужесточении уголовного наказания для водителей, которые сели повторно за руль в пьяном виде.

В статье Уголовного кодекса обозначено, что за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, предусмотрено наказание в виде 2-ух лет лишения свободы. В проекте закона предлагается ужесточить наказание до 3-х лет. Как сообщают авторы, на бытовом уровне подобные нарушения продолжают ассоциироваться с незначительными. Поэтому злоупотребляющие спиртными напитками опять садятся пьяными за руль, уточняет RT.

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Источник: ura.news

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