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Прокурор Башкирии выявил нарушения в работе школы в Мишкинском районе

Прокурор Башкирии выявил нарушения в работе школы в Мишкинском районе

Мишкинский район | 03 май 2021 | 17:33

Прокурор Башкирии Владимир Ведерников выявил нарушения в работе школы деревни Большесухоязово Мишкинского района. Об этом сообщил сегодня, 3 мая, депутат Курултая Ильгам Галин, который и просил прокурора провести комплексную проверку учебного здания, построенного еще в 70-х годах прошлого века.

— Согласно представленной документации, кровля основной части крыши заменена новым шифером в 2007 году, в остальных частях покрытие крыши не заменялось с момента постройки здания в 1978 году. Кроме того, 44 оконных блока из 93 находятся в неудовлетворительном состоянии, не заменялись с момента постройки школы, — сказано в обращении на имя Галина, которое имеется в распоряжении редакции.

Также проверка выявила нарушения требований пожарной безопасности (неисправна система оповещения и управления эвакуацией людей, не соответствуют стандартам планы эвакуации и имеющиеся огнетушители) и санитарно-эпидемиологических требований (школьная мебель не отвечает требованиям эргономики).

Эргономика — научно-практическая дисциплина, изучающая трудовые процессы с целью создания оптимальных условий труда, способствующих росту его производительности. В частности, устаревшая мебель в школе может снизить качество обучения детей.

Чтобы устранить нарушения, прокурор внес представление в адрес главы местной администрации, которое на момент получения обращения находилось на стадии рассмотрения. О привлечении к ответственности местных сотрудников Роспотребнадзора и МЧС глава надзорного ведомства высказался так:

— В части нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм материалы проверки направлены для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц в соответствующие территориальные подразделения Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и ГУ МЧС по Республике Башкортостан.


Прокурор прокомментировал и тот факт, что сама школа отапливается угольным способом.

— По данным администрации муниципального района, до 2024 года запланирована газификация указанной образовательной организации, — сказано в обращении.
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Источник: ufa1.ru

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