В Башкирии сотрудники по делам несовершеннолетних будут заниматься профилактикой экстремизма

| 11 май 2021 | 20:56

Сегодня, 11 мая, на официальном сайте правовой информации Республики Башкортостан был опубликован указ об изменении в закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Правовой акт подписал глава Башкирии Радий Хабиров.







Статью закона, согласно тексту документа, дополнят еще одним пунктом. В обязанности сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних теперь будет входить профилактика проявлений экстремизма и распространения идеологии терроризма, а также предотвращение вовлечения детей в участие в несогласованных мероприятиях.

«Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования», — сказано в указе.

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