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В Роскомнадзоре Башкирии выявили чиновников-коррупционеров

В Роскомнадзоре Башкирии выявили чиновников-коррупционеров

20:32, 03 июл 2021

Прокуратура Башкирии выявила нарушения антикоррупционного законодательства в работе регионального отделения Роскомнадзора.

В частности, начальник одного из отделений ведомства руководил коммерческой фирмой, хотя не имел на это право. Остальные работники скрывали доходы от проверок. Например, один из них не указал, что его супруга владеет ценными бумагами, а другая сотрудница не указала, что в 2020 году приобрела два дорогостоящих автомобиля.

В итоге надзорное ведомство внесло в адрес руководителя местного отдела Роскомнадзора представление. Шесть работников привлекли к дисциплинарной ответственности, а еще одна сотрудница ведомства уволилась по собственному желанию.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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