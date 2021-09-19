В Башкирии замглавы ТИК заподозрили во вбросе бюллетеней

15:03, 19 сен 2021

Для прояснения ситуации в Нефтекамске судьи посмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили граждан. Был поставлен вопрос об отстранении от работы заместителя главы территориальной избирательной комиссии.







— На избирательном участке № 482 один из членов комиссии заявил о нарушении. Якобы, во время вскрытия урны один из его коллег подбросил в нее пачку бюллетеней. Информацию передали выше по инстанции, затем было принято решение отстранить нарушителя от работы, — рассказали представители ЦИК РБ.



Но в дело на законном основании вмешался суд, который и прояснил случившееся. Проанализировав имеющиеся данные, судьи пришли к выводу, что речи о нарушении закона нет.

Таким образом, полномочия обозначенного участника комиссии были сохранены. Не произошло и аннулирования результатов голосования, что сильно затруднило бы работу.



Как известно, за первые два дня выборов в Башкирии проголосовало около 1 млн 400 тысяч жителей. В процентном соотношении это близко к половине населения, обладающего правом голосования. В Уфе средняя явка превысила 49%, в районах республики показатели выше, они равняются 51, 54 %.

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