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В Башкирии экс-сотрудница Центра занятости заработала на взятках почти 400 тысяч рублей

В Башкирии экс-сотрудница Центра занятости заработала на взятках почти 400 тысяч рублей

20:13, 01 мар 2022

В Чишминском районе Башкирии перед судом предстанет бывшая сотрудница Центра занятости, которая обвиняется в получении взяток. В отношении нее возбуждены дела сразу по четырем статьям УК РФ – 290 (получение взятки), 159.2 (мошенничество при получении выплат), 292 (служебный подлог), 327 (подделка официальных документов).

Как рассказали в прокуратуре, с мая 2018 года по июнь 2020 года женщина получила от 22 граждан почти 390 тысяч рублей за постановку на учет в качестве безработных в отсутствие на то законных оснований. Суммы ей платили разные, в основном от 10 до 39 тысяч рублей. «Безработные» перечисляли деньги на ее банковскую карту.

В документы она также внесла ложные данные о том, что у соискателей есть право получать пособия в максимальном размере.

Таким образом, государству был причинен ущерб в размере 550 тысяч рублей. Свою вину она не признала.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Чишминский район происшествия криминал
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