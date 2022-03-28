В Башкирии праздник закончился побоями, угрозой убийством и похищением именинника

18:58, 28 мар 2022

Бирский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение двум жителям Мишкинского района, 37 и 41 года. Они обвиняются, в зависимости от степени участия каждого, в преступлениях по статьям «незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «угроза убийством».







По данным пресс-службы регионального Следственного комитета, 11 января 2022 года потерпевший праздновал свой 41-й день рождения в гостях у своего 37-летнего знакомого в деревне Каргино Мишкинского района, где также находился его 41-летний товарищ. Во время застолья между юбиляром и хозяином дома произошла ссора из-за того, что последний начал предъявлять гостю претензии. Якобы тот не помогает ему в строительстве дома. Во время конфликта хозяин дома взял топор и стал угрожать убийством потерпевшему, а когда последний решил скрыться, хозяин дома вместе со знакомым догнали его во дворе дома, нанесли удары руками и ногами, после чего закрыли его в подполе дома. Спустя несколько часов, обвиняемые выпустили потерпевшего, после того как тот пообещал приобрести спиртные напитки. По дороге в магазин вместе с 41-летним обвиняемым потерпевший сбежал от него и обратился в правоохранительные органы.





После возбуждения уголовного дела 41-летний обвиняемый скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.



«В ходе оперативно-розыскных мероприятий начальник уголовного розыска капитан полиции Руслан Ишкузин и оперуполномоченный уголовного розыска Отдела МВД России по Мишкинскому району лейтенант полиции Виталий Русинов задержали подозреваемого в Дюртюлинском районе в селе Ярмино. Здесь уже скрыться от полицейских злоумышленник не смог. 41-летнему ранее судимому за убийство мужчине осталось только раскаиваться в содеянном», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.









Сейчас с обвиняемыми проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования, вину в совершенных преступлениях они признали.





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Фото: МВД по РБ