В Башкирии мужчина избил друга стулом, а затем сжег

11:50, 31 мар 2022

В Башкирии завершено расследование убийства мужчины, совершенное в 2013 году. Подробности сообщили в СУ СКР по РБ.







В ноябре 2013 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Бирск, в ходе тушения которого обнаружено тело мужчины. В последующем было установлено, что его смерть имеет криминальный характер, однако убийцу так и не нашли.



В 2021 году следователями повторно изучены материалы уголовного дела, вновь тщательно проверен круг общения мужчины, в результате установлены свидетели, которые изобличили обвиняемого.





Как установили следователи, в ночь с 21 на 22 ноября 2013 года копания мужчин употребляла спиртное в частном доме. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, перешедшая в обоюдную драку, после которой несколько мужчин покинули дом. На фоне произошедшего конфликта оставшийся в доме 38-летний мужчина решил совершить убийство знакомого: нанес ему множественные удары руками и ногами, а также стулом и сломанной ножкой от стула по голове и телу, а также произвел в него несколько электрических разрядов электрошокером. От полученных телесных повреждений избитый горожанин потерял сознание.



Далее злоумышленник решил скрыть следы своего преступления. Он поджег обои и бытовые предметы в помещении и, убедившись, что огонь разгорается, скрылся.









Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют по двум статьям: пункт «д» часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и часть 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).





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