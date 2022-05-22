Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Тюмени житель Башкирии насмерть забил своего приятеля ремнем и стулом

В Тюмени житель Башкирии насмерть забил своего приятеля ремнем и стулом

21:38, 22 май 2022

27-летний житель Башкирии убил своего приятеля в Тюмени.

В объединенной пресс-службе местных судов сообщили, что история началась с встречи нескольких товарищей – они отмечали день рождения. Ближе к полуночи в квартиру к празднующим пришел еще один гражданин. Вскоре между ним и жителем Башкирии начался конфликт.

27-летний парень схватил ремень и начал избивать им соперника. После этого несколько раз ударил неприятеля стулом.


Спустя некоторое время пострадавшего вывели из квартиры. Девушка, которая присутствовала на встрече, позвонила медикам и заявила, что нашла окровавленного мужчину на улице. Через пять дней избитый скончался в больнице из-за отека мозга.

Житель Башкирии сразу признал вину. В итоге за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья суд приговорил его к шести годам заключения в колонии строгого режима.

Читайте также:

В Башкирии осудили женщину за нападение на полицейского
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия криминал
Читайте также

Житель Башкирии до смерти забил табуреткой собутыльника
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии до смерти забил табуреткой собутыльника
В Башкортостане сотрудник колонии до смерти избил осужденного
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкортостане сотрудник колонии до смерти избил осужденного
Житель Башкирии жестоко зарезал своего знакомого
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии жестоко зарезал своего знакомого
Житель Башкирии отрезал жене волосы и избил ее до полусмерти
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии отрезал жене волосы и избил ее до полусмерти


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: