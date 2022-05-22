В Тюмени житель Башкирии насмерть забил своего приятеля ремнем и стулом

21:38, 22 май 2022

27-летний житель Башкирии убил своего приятеля в Тюмени.







В объединенной пресс-службе местных судов сообщили, что история началась с встречи нескольких товарищей – они отмечали день рождения. Ближе к полуночи в квартиру к празднующим пришел еще один гражданин. Вскоре между ним и жителем Башкирии начался конфликт.



27-летний парень схватил ремень и начал избивать им соперника. После этого несколько раз ударил неприятеля стулом.





Спустя некоторое время пострадавшего вывели из квартиры. Девушка, которая присутствовала на встрече, позвонила медикам и заявила, что нашла окровавленного мужчину на улице. Через пять дней избитый скончался в больнице из-за отека мозга.



Житель Башкирии сразу признал вину. В итоге за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья суд приговорил его к шести годам заключения в колонии строгого режима.

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