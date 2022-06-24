Изменения, вступающие в силу в июле 2022 года

20:47, 24 июн 2022

В России с 1 июля в силу вступит ряд законодательств. О том, как изменится жизнь россиян с нового месяца

Нововведения в детских пособиях









С 1 июля заработают новые правила выдачи детских пособий до 1,5 лет. Уточняется, что для сохранения пособий родитель должен трудиться максимум на 0,5 ставки.

Выдача выплат малоимущим беременным

Старт программы льготных ипотечных кредитований

Запуск базы злостных нарушителей ПДД





С 1 июля начнется прием заявлений на выплату пособия женщинам, вставшим на учет по беременности на сроках до 12 недель. Выплаты выдадут только малоимущим, у которых среднедушевой доход в семье менее прожиточного минимума. Сумма пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения.Ряд российских банков с 1 июля запускает программу льготного ипотечного кредитования для семей с детьми. Процентная ставка и условия могут различаться: например, один из банков предлагает ипотеку под 3%.

С 1 июля в стране заработает база злостных нарушителей правил дорожного движения. С помощью этой системы компании, работающие с водителями, смогут проверять, нарушали ли их сотрудники ПДД.

Выдача зарплат с учетом нового МРОТ

Повышение НДС

Окончание моратория для налоговых должников









В июле состоится первая выдача зарплат с учетом обновленного МРОТ. С июня этот показатель составляет 15 279 рублей. Работники, которые получают минимальный размер оплаты труда, в июле получат зарплату не ниже этой суммы.С 1 июля в стране будет применяться стандартная ставка НДС в размере 20% для ввоза и продажи пальмового масла. Ранее на этот продовольственный товар действовала ставка в 10%.

С 1 июля перестанет действовать мораторий на блокировку счетов налоговых должников. Теперь счета будут блокировать через две недели после направления в банк инкассового поручения на списание налогов.

Допуск недобросовестных поставщиков к госзакупкам

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С 1 июля в госзакупках смогут участвовать недобросовестные поставщики. Однако нововведение коснется только тех компаний, которые попали в этот реестр после отказа исполнения контракта из-за того, что заказчик попал под санкции иностранных государств.