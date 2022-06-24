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Изменения, вступающие в силу в июле 2022 года

Изменения, вступающие в силу в июле 2022 года

20:47, 24 июн 2022

В России с 1 июля в силу вступит ряд законодательств. О том, как изменится жизнь россиян с нового месяца

Нововведения в детских пособиях



С 1 июля заработают новые правила выдачи детских пособий до 1,5 лет. Уточняется, что для сохранения пособий родитель должен трудиться максимум на 0,5 ставки.

Выдача выплат малоимущим беременным

С 1 июля начнется прием заявлений на выплату пособия женщинам, вставшим на учет по беременности на сроках до 12 недель. Выплаты выдадут только малоимущим, у которых среднедушевой доход в семье менее прожиточного минимума. Сумма пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Старт программы льготных ипотечных кредитований

Ряд российских банков с 1 июля запускает программу льготного ипотечного кредитования для семей с детьми. Процентная ставка и условия могут различаться: например, один из банков предлагает ипотеку под 3%.

Запуск базы злостных нарушителей ПДД


С 1 июля в стране заработает база злостных нарушителей правил дорожного движения. С помощью этой системы компании, работающие с водителями, смогут проверять, нарушали ли их сотрудники ПДД.

Выдача зарплат с учетом нового МРОТ

В июле состоится первая выдача зарплат с учетом обновленного МРОТ. С июня этот показатель составляет 15 279 рублей. Работники, которые получают минимальный размер оплаты труда, в июле получат зарплату не ниже этой суммы.

Повышение НДС

С 1 июля в стране будет применяться стандартная ставка НДС в размере 20% для ввоза и продажи пальмового масла. Ранее на этот продовольственный товар действовала ставка в 10%.

Окончание моратория для налоговых должников



С 1 июля перестанет действовать мораторий на блокировку счетов налоговых должников. Теперь счета будут блокировать через две недели после направления в банк инкассового поручения на списание налогов.

Допуск недобросовестных поставщиков к госзакупкам

С 1 июля в госзакупках смогут участвовать недобросовестные поставщики. Однако нововведение коснется только тех компаний, которые попали в этот реестр после отказа исполнения контракта из-за того, что заказчик попал под санкции иностранных государств.
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Источник: gorobzor.ru
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