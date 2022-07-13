В Башкирии задержали мэра Давлеканово

17:39, 13 июл 2022

Стало известно, за что был задержан мэр башкирского города Давлеканово Вячеслава Гапоненко. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий при строительстве системы очистки воды. Об этом 13 июля сообщил Следственный комитет республики.



По версии следствия, в 2019 года при реализации нацпроекта «Экология» между администрацией Давлеканово и «Уфимской Газовой компанией» был заключен контракт на строительство системы очистки воды стоимостью 89 млн рублей.







– Мэр города, зная, что подрядчик отклонился от первоначальной проектно-сметной документации, […] не организовал работу по ее корректировке и проведению государственной экспертизы после внесенных изменений, а также не получил разрешение на строительство объекта и не известил Государственный комитет РБ по жилищному и строительному надзору о начале строительства, – передали в СК.



Кроме того, мэр подписал акты приемки выполненных работ и их стоимости. В них содержались заведомо ложные сведения о выполненных объемах. В итоге подрядчику необоснованно выплатили почти 89 млн рублей.





В СК отметили, что действия чиновника привели к тому, что новая система очистки воды так и не была введена в эксплуатацию, а качество питьевой воды в городе не соответствует требованиям СанПиНа.



Вячеслав Гапоненко частично признал вине в преступлении. Ему уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото: администрация Давлеканово