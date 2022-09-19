Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Уфимские полицейские сдали приемщикам макулатуры 2000 уголовных дел

Уфимские полицейские сдали приемщикам макулатуры 2000 уголовных дел

21:25, 19 сен 2022

В Башкирии полицейские сдали уголовные дела в макулатуру. В настоящий момент в МВД намерены провести проверку в их отношении, сообщили в ИА «Башинформ».  По предоставленным данным, троим сотрудникам ведомства грозит увольнение. 



В настоящий момент установлено, что порядок уничтожения уголовных дел нарушил один из руководителей следственного подразделения отдела полиции №3 в Уфе. 

Мужчина подготовил акты и поручил подчиненным ликвидировать документы, однако не взял под контроль ход выполнения задач. В то же время двое сотрудников не стали уничтожать материалы, а сдали их в качестве макулатуры. Вследствие этого две тысячи уголовных дел пытались вывезти в Узбекистан. 


Ранее сообщалось о том, что в Уфе 38-летний мужчина из-за «голосов в голове» зарезал знакомую.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Белорецком районе уволили полицейского избившего свою подчиненную
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе уволили полицейского избившего свою подчиненную
В Давлекановском районе мужчина неоднократно угонял автомобили у своего работодателя
Происшествия в Башкирии
В Давлекановском районе мужчина неоднократно угонял автомобили у своего работодателя
В Уфе в рамках экологической акции состоится сбор макулатуры
Общество в Башкирии
В Уфе в рамках экологической акции состоится сбор макулатуры
В Башкирии преступник ранил из пистолета полицейского
Происшествия в Башкирии
В Башкирии преступник ранил из пистолета полицейского


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: