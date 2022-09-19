Уфимские полицейские сдали приемщикам макулатуры 2000 уголовных дел

21:25, 19 сен 2022

В Башкирии полицейские сдали уголовные дела в макулатуру. В настоящий момент в МВД намерены провести проверку в их отношении, сообщили в ИА «Башинформ». По предоставленным данным, троим сотрудникам ведомства грозит увольнение.







В настоящий момент установлено, что порядок уничтожения уголовных дел нарушил один из руководителей следственного подразделения отдела полиции №3 в Уфе.



Мужчина подготовил акты и поручил подчиненным ликвидировать документы, однако не взял под контроль ход выполнения задач. В то же время двое сотрудников не стали уничтожать материалы, а сдали их в качестве макулатуры. Вследствие этого две тысячи уголовных дел пытались вывезти в Узбекистан.





Ранее сообщалось о том, что в Уфе 38-летний мужчина из-за «голосов в голове» зарезал знакомую.

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