Уфимские полицейские сдали приемщикам макулатуры 2000 уголовных дел
21:25, 19 сен 2022
В Башкирии полицейские сдали уголовные дела в макулатуру. В настоящий момент в МВД намерены провести проверку в их отношении, сообщили в ИА «Башинформ». По предоставленным данным, троим сотрудникам ведомства грозит увольнение.
В настоящий момент установлено, что порядок уничтожения уголовных дел нарушил один из руководителей следственного подразделения отдела полиции №3 в Уфе.
Мужчина подготовил акты и поручил подчиненным ликвидировать документы, однако не взял под контроль ход выполнения задач. В то же время двое сотрудников не стали уничтожать материалы, а сдали их в качестве макулатуры. Вследствие этого две тысячи уголовных дел пытались вывезти в Узбекистан.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе 38-летний мужчина из-за «голосов в голове» зарезал знакомую.