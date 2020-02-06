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В Давлекановском районе мужчина неоднократно угонял автомобили у своего работодателя

Добавлено: 06.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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В Давлекановском районе мужчина неоднократно угонял автомобили у своего работодателя

Полицейскими Альшеевского района возбуждено два уголовных дела в отношении жителя города Давлеканово. Горожанин подозревается в угонах автомобилей с предприятия бывшего работодателя.

В городе Давлеканово сотрудники Госавтоинспекции остановили автомашину «Газель» под управлением 26-летнего жителя Давлекановского района. В момент управления фургоном мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Как оказалось, машину он без спроса взял из гаража одного из предпринимателей села Раевский Альшеевский района.

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По предварительной версии, мужчина неправомерно забирал авто с предприятия индивидуального предпринимателя уже не в первый раз. Неделей ранее горожанина уже задерживали сотрудники ДПС в Чишминском районе на автомобиле ижевского автозавода. В обоих случаях задержанный направлялся в Уфу в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что подозреваемый в угонах до этого работал у владельца машин. После увольнения у него остались ключи от гаража. Решив съездить в Уфу, мужчина задумал воспользоваться чужим транспортом, тем более, что ключи зажигания хранились в салонах авто. В первый раз он смог доехать до Чишминского района, где его остановили госавтоинспекторы. Авто поместили на штрафстоянку, а в отношении горожанина возбудили административное дело за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Предприниматель, в свою очередь, обратился с заявлением об угоне в полицию.

Однако урок не пошел впрок. Через несколько дней мужчина вновь побывал на старой работе и угнал «Газель», чтобы опять добраться до Уфы. Выпившего автомобилиста инспекторы Госавтоинспекции остановили в городе Давлеканово.

В настоящее время по факту угона возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Источник: МВД по Башкирии
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